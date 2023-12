Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se beijam no programa apresentado por Patrícia Abravanel - Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2023 15:29

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães participaram do programa de Silvio Santos com Patrícia Abravanel, do SBT, exibido no último domingo (10) e protagonizaram o primeiro beijo gay da emissora na frente da apresentadora. Após a cena repercutir nas redes sociais, o influenciadores foram alvo de críticas e rebatarem os comentários através do Instagram.

"Eu fico chocado. Ontem demos o 'primeiro beijo gay' no SBT, na frente de alguém que mudou de pensamento, que já deu falas preconceituosas para seu público. E a maioria dos comentários negativos vem dos próprios gays", declarou Carlinhos nos Stories.

"Por isso que o povo faz a gente chacota. Quer dizer, 'a gente não', somos respeitadíssimos fora da comunidade. É uma pena, depois vem falar de união", acrescentou o novo apresentador da emissora, incluindo um emoji de enjoo.

"Obrigada Brasil, famílias, crianças, mamães, vovós, homens e mulheres e a todos que não sentem o que sinto, nem vive o que somos, mas respeita e aplaudem onde chegamos. Amo vocês", completou.