Ana Hickmann denuncia ex-marido, Alexandre Correa - Reprodução/Instagram

Ana Hickmann denuncia ex-marido, Alexandre CorreaReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2023 16:32

Ana Hickmann está acusando o ex-marido, Alexandre Correa, de desviar R$ 25 milhões das contas das empresas do casal, desde 2018. De acordo com a apresentadora, o empresário ainda teria falsificado sua assinatura em cheques e contratos de empréstimos. O advogado de Alexandre negou as acusações.

Segundo informações divulgadas pelo site "Notícias da TV" nesta segunda-feira (11), o inquérito policial foi aberto no último dia 29 de novembro pela delegada Marcia Pereira Cruz, da Delegacia de Polícia de Itu, a partir do pedido feito pela promotora de Justiça Mariane Monteiro Schmid, responsável por analisar a notícia-crime apresentada pelos advogados da apresentadora da Record.

O boletim de ocorrência também inclui a denúncia de agressão supostamente cometida por Correa à Hickmann na frente do seu filho de 11 anos. O relato da vítima detalha que a violência doméstica teria acontecido como uma possível tentativa de intimidá-la e impedi-la de denunciar os desvios e fraudes.

O documento ainda levantou suspeita de "lavagem de dinheiro" e "associação criminosa". O boletim detalha que as dívidas ultrapassavam o valor de R$ 34 milhões fruto “de empréstimos pessoais e empresariais, contratações de capital de giro e cheque especial. Em diversas oportunidades, mediante comprometimento de seu patrimônio, sem o conhecimento ou anuência da noticiante".

O advogado de Correa, Enio Martins Murad, negou as acusações da apresentadora. O representante do empresário afirma que ela estava ciente dos contratos e empréstimos assinados. Além disso, ele já entrou com um pedido de habeas corpus para que a investigação policial seja suspensa.