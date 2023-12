Anitta se apresentou em festival global do TikTok - Reprodução/Instagram

Anitta se apresentou em festival global do TikTokReprodução/Instagram

Publicado 11/12/2023 21:48

Anitta foi uma das atrações do primeiro festival de música do TikTok, o TikTok In The Mix, no último domingo (10), no Arizona, Estados Unidos. A cantora dividiu palco com Cardi B, Niall Horan e Charlie Puth, e sua performance foi aclamada pelos fãs brasileiros nas redes sociais.

"Anitta meio que serviu nesse show do TikTok... passado como é a maior que temos mesmo", declarou um internauta no X (antigo Twitter). "É que às vezes vocês esquecem... ai eu tenho que refrescar a memória".

É que as vezes vocês esquecem... aí eu tenho que refrescar a memória — Anitta (@Anitta) December 11, 2023

Em seguida, a carioca resgatou uma postagem que anunciava que iria se apresentar no Rei do Bacalhau, em 2011, e celebrou: "Hoje eu cantei em Phoenix e mostrei pro mundo o quanto o nosso funk é f*da pra c*ralho".