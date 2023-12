Chico Moedas fala pela primeira vez após término com Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2023 18:49 | Atualizado 11/12/2023 19:07

Chico Moedas, ex-namorado de Luísa Sonza, publicou nas redes sociais nesta segunda-feira (11) e pediu desculpas a quem se sentiu decepcionado com ele. Em setembro, a cantora descobriu que foi traída pelo influenciador digital, para quem tinha escrito a música "Chico", hit do álbum "Escândalo Íntimo", e terminou o romance. Após a traição, ela expôs o fim do relacionamento em rede nacional durante o programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo.

Apesar de falar sobre a polêmica pela primeira vez, Chico, de 27 anos, não se aprofundou no assunto. "Eu não ia conseguir vir aqui e não falar sobre isso. Eu queria pedir desculpas a quem gosta de mim e se sentiu decepcionado, triste de alguma forma, com o que rolou", iniciou.

"Depois de toda essa tempestade maluca queria agradecer os esporros, as mensagens... Tudo isso que rolou, não quero me estender muito nisso", acrescentou Chico.

Por fim, ele explicou o verdadeiro motivo de ter decidido gravar o vídeo para os Stories. "O motivo real de eu ter vindo aqui é para anunciar que o vídeo do canal saiu", afirmou. "Se puder dar aquela moral, estamos junto".