Jovem comemora aniversário e Tais Araujo e Lazáro Ramos participam da festa Reprodução/TikTok

Publicado 11/12/2023 19:43 | Atualizado 11/12/2023 19:46

Uma jovem viralizou ao compartilhar um vídeo em que aparece comemorando seu aniversário no luxuoso hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e contou com a presença inesperada de Taís Araújo e Lázaro Ramos.

Em vídeo publicado no TikTok, Suellen Reis aparece sendo surpreendida com os funcionários do hotel, que se juntaram aos amigos para cantar parabéns.

Na gravação, é possível ver Taís e Lázaro na mesa ao lado cantando parabéns e batendo palma para comemorar junto com o grupo.

"E eu que fui comemorar meu aniversário no Copacabana Palace e Taís Araújo e Lázaro Ramos cantaram parabéns para mim", escreveu a internauta na legenda da publicação, que conta com quase 300 mil visualizações na rede social. Assista abaixo: