Rafael Cardoso está solteiro - Divulgação/TV Globo

Publicado 11/12/2023 20:29

Após gerar polêmica ao publicar uma foto ao lado da ex-namorada, Carol Ferraz, e da filha recém-nascida, Helena, Rafael Cardoso confirmou que seu relacionamento com Vivian Linhares chegou ao fim. A informação foi divulgada pela assessoria do artista à CARAS Brasil.

Duas semanas após o nascimento da filha, o ator compartilhou nas redes sociais um registro em que aparece dormindo ao lado da ex e da pequena. No entanto, a equipe de Rafael garante que ele está solteiro.

Vale lembrar que Rafael anunciou o fim de seu casamento com a atriz e influenciadora Mari Bridi no final do ano passado. A união durou 15 anos e eles tiveram dois filhos juntos, Aurora, de nove anos, e Valentim, de cinco.

Em janeiro deste ano, o ator oficializou seu romance com a modelo Vivian Linhares, que chegou ao fim dois meses depois. Em seguida, ele começou seu relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz, que durou pouco tempo, mas resultou na gestação do terceiro filho do ator. Pouco tempo depois, ele reatou com Vivian.