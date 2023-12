Lucas Jagger é filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez - Reprodução/Instagram

A participação de Luciana Gimenez no podcast "Desculpa Alguma Coisa", apresentado por Tati Bernardi do UOL, voltou a viralizar nas redes sociais nesta sexta-feira (15). No trecho que ganhou repercussão, a apresentadora revelou que o filho prefere não usar o sobrenome do pai, Mick Jagger.

No programa, Luciana conta que pediu a ajuda de Lucas Jagger para conseguir em uma reserva em um restaurante disputado em Londres, na Inglaterra, mas o filho se recusou a usar o sobrenome do astro da banda The Rolling Stones para conseguir vantagem.

"Na maioria das vezes, ele não usa o nome do pai", contou. "Tem uma história engraçada. A gente estava tentando pegar uma reserva em um restaurante super difícil em Londres e não dava, estava tudo lotado".

"Eu olhei pra cara dele e falei: 'Lucas, ajuda. A gente está em Londres, a gente está querendo ir em restaurante, será que não dá pra você ligar lá", relatou. "Acho que a gente conseguiu de outra

maneira. Ele para ligar e falar: 'É o Lucas Jagger', é difícil".