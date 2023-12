Cantor gospel, Pedro Henrique faleceu aos 30 anos durante apresentação - Reprodução / Instagram

Cantor gospel, Pedro Henrique faleceu aos 30 anos durante apresentaçãoReprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 12:00

O corpo do cantor gospel Pedro Henrique, que faleceu aos 30 anos enquanto realizava um show em Feira de Santana, na Bahia, foi liberado para o sepultamento. Até o momento, a causa da morte, apontada inicialmente como infarto fulminante, ainda não foi confirmada por médicos legistas, que não acharam indícios conclusivos.

A atualização do caso foi revelada por Giovani Mandelli, produtor, diretor artístico e amigo pessoal do cantor. Em suas redes sociais, ele também lamentou a partida precoce de Pedro Henrique.

"Foi muito triste, muito assustador. Pedro era um cara feliz, alegre. Onde ele chegava alegrava todo mundo. E a notícia veio", disse. "Depois de tanta luta pra ter a menina, já tinha perdido uma gravidez antes", contou o produtor, se referindo a filha recém-nascida deixada pelo artista

Ainda de acordo com ele, nos documentos de liberação, não existe certeza do motivo do falecimento. O corpo do cantor gospel foi liberado na noite de sexta-feira (15), com enterro previsto para este sábado (16), em Porto Seguro, sul da Bahia, onde ele foi criado.