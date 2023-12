Pedro Henrique faleceu durante apresentação na Bahia - Reprodução / Instagram

Pedro Henrique faleceu durante apresentação na BahiaReprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 13:23 | Atualizado 16/12/2023 13:51

morte do cantor gospel Pedro Henrique , principal assunto em todos os veículos desde a manhã de quinta-feira (14), ainda continua sendo bastante comentada nas redes sociais. Desta vez, a gravadora "Todah Music Oficial" passou a ser criticada por lançar um clipe do artista horas após seu falecimento.

No canal do YouTube, a produtora explicou que a publicação do vídeo era uma forma de homenageá-lo. O lançamento não estava previsto para a data escolhida, mas a gravadora decidiu adiar e escolheram o clipe de Pedro Henrique para a ocasião.

O tributo para o cantor, no entanto, dividiu opiniões entre os fiéis. "A homenagem deveria ser feita quando ele estava vivo. O povo só quer prestar homenagem quando alguém morre, passou um bom tempo nessa gravadora…", lamentou uma internauta.

Giovani Mandelli, diretor artístico da "Todah Music" e amigo pessoal de Pedro Henrique, usou as redes sociais para se pronunciar após a polêmica. "Esse vídeo ia para o canal do Pedro. Decidimos homenagear quem ele era. E até guardar na nossa memória a lembrança desse menino feliz", disse.



"A gente entende a opinião das pessoas. Entendemos que algumas pessoas podem não ter gostado. Entendemos algumas críticas. Tomamos a decisão que achamos melhor para o momento, sempre conversando com a família", concluiu o diretor.