Cezar Black e Kally Fonseca se reencontraram pela primeira vez fora de 'A Fazenda 15'Reprodução / X

Publicado 16/12/2023 12:34

Cézar Black, eliminado de "A Fazenda 15" na última quinta-feira (14), finalmente reencontrou Kally Fonseca, sua affair durante o reality show da Record, nos bastidores do programa "Hora do Faro". O momento tão esperado, no entanto, tem dado o que falar nas redes sociais.

Em registros que circulam na web, o ex-peão afirma que ainda irá namorar a cantora. "Por mais que você me diga não várias vezes, eu sei que você me quer, está no seu olhar", declarou ele.

Na sequência, Rodrigo Faro chama Kally Fonseca ao palco e Cezar Black não esconde a surpresa. A loira, por sua vez, apenas abraçou o famoso após o apresentador pedir para ela cumprimentá-lo. O programa será exibido na íntegra no próximo domingo (17), na Record TV.

Após o reencontro viralizar, telespectadores de "A Fazenda 15" deixaram comentários sobre o momento em questão. "Inacreditável esse vídeo, tô morrendo de constrangimento", escreveu um. "Vergonha alheia", disse outro. "O cabelo dela tem mais química", apontou um terceiro.

Vale lembrar que, após ser eliminada do confinamento semanas atrás, Kally Fonseca não poupou declarações polêmicas a respeito de Black. O ex-BBB, que já tomou conhecimento dos fatos, se mostrou magoado com as declarações polêmicas da cantora, já que esperava ser recebido de braços abertos.