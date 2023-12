Léo Santana - Reprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 17:02 | Atualizado 16/12/2023 17:06

Pois bem, caros leitores! Depois deste colunista que vos escreve revelar que Léo Santana realizou um after após a gravação de seu novo DVD no Rio de Janeiro, a coluna Daniel Nascimento também teve acesso com exclusividade aos bastidores do show.

Poucas celebridades de primeiro escalão marcaram presença no Rio Beach Club, local onde o artista se apresentou na última quinta-feira (14). As ex-BBBs Camilla de Lucas e Pocah, o ex-futebolista Romário e Valesca Popozuda são alguns nomes conhecidos que prestigiaram o lançamento do projeto.

No entanto, de acordo com fontes desta coluna, a cantora Valesca "estava com cara de poucos amigos" e não deu muita atenção aos fãs. A funkeira ainda teria "fugido" de algumas pessoas que pediram para tirar uma foto ao seu lado.

Na ocasião, ela entrou no banheiro e ficou um tempão lá dentro disfarçando para não atender os admiradores. Além disso, nossas fontes revelaram que, ao longo do show, o público alegou não conhecer nenhuma música cantada por Léo Santana.

Os fãs acreditavam que o marido de Lore Improta cantaria seus grandes sucessos logo após apresentar o projeto "Pagodinho do GG". Léo Santana, no entanto, se limitou a cantar apenas as canções inéditas e o hit "Zona de Perigo", seu grande sucesso que estourou no Carnaval em 2023.