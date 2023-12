Zilu Camargo e Wanessa Camargo - Reprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 15:00 | Atualizado 16/12/2023 16:15

Zilu Camargo, que estava planejando passar o Natal ao lado de seus filhos no Brasil, revelou que precisou mudar os planos nos últimos dias. A empresária contou aos seguidores que resolveu ficar nos EUA após as polêmicas envolvendo o nome da família.

"Ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês sabem. Cada um vai para um lugar", explicou ela, que ficaria hospedada na casa de Wanessa Camargo.

"A Camilla (Camargo) já foi para a praia, o Igor vai passar com a família da esposa, a Wanessa eu não sei, acho que vai passar com os filhos. Acabou a família dissipando toda, cada um para um lado. Estou muito triste, mas fazer o quê, né? Vou ficar por aqui, vou esperar passar esse vendaval, aí vou estar no Brasil com a minha mãe, com os meus filhos, com a família", continuou Zilu.

Apesar de não ter citado o nomes diretamente, a empresária mencionou o perfil falso criado pela noiva de Zezé Di Camargo. Graciele Lacerda já confirmou ser a dona da conta fake, mas nega que seja a responsável por ataques aos filhos do cantor sertanejo.