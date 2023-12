Lore Improta não quis participar de after realizado por Léo Santana - Reprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 14:32 | Atualizado 16/12/2023 16:15

Léo Santana realizou a realizou a gravação de seu DVD na última quinta-feira (14), no Rio Beach Club, no Rio de Janeiro. Mas a festa não parou por aí. A coluna Daniel Nascimento teve acesso com exclusividade ao after realizado pelo artista para celebrar o projeto "PaGGodin".

De acordo com amigos deste colunista, a continuação da comemoração aconteceu no mesmo local da gravação, mas em uma área reservada e coberta. A dançarina Lore Improta, esposa do cantor, foi bastante simpática e fez questão de falar com todos os convidados presentes.

Ela, no entanto, não permaneceu no Rio Beach Club e foi embora pouco tempo depois. Junto com a filha do casal, a carismática Liz, de dois anos, a loira se deslocou até um hotel para que as duas pudessem dormir, longe de qualquer barulho que atrapalhasse seu sono.

Nossas fontes ainda revelaram que o after de Léo Santana contou com a presença de amigos do cantor que moram Niterói, além de compositores e outros amigos que vieram diretamente da Bahia para prestigiar a gravação de seu novo DVD.