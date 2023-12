Leo é fruto do relacionamento de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff - Reprodução / Instagram

Publicado 16/12/2023 17:40 | Atualizado 16/12/2023 17:46

Dia de festa! O pequeno Leo, filho dos cantores Marília Mendonça e Murilo Huff, está completando quatro anos de vida neste sábado (16), e ganhou uma linda declaração de aniversário do pai.

O cantor sertanejo reuniu uma sequência de registros especiais ao lado do herdeiro e se derreteu ao celebrar a data especial. "Aniversário do carinha que me faz uma pessoa melhor todos os dias! Te amo meu filhão", escreveu Murilo.

Nos comentários, diversos fãs do artista e da eterna "Rainha da sofrência" também comemoraram o aniversário do pequeno. "Amores da vida! Vocês são especiais", disse uma internauta. “Há 4 aninhos sua mamãe trazia um presentinho pra nossa vida. Digo nossa porque você foi muito esperado por muita gente que acompanhava sua mamãe”, declarou outra.

Leo estava prestes a completar dois anos de vida quando Marília Mendonça sofreu o acidente aéreo que a vitimou, em novembro de 2021. O guarda do filho dos cantores é compartilhada com o pai, Murilo Huff, e a avó materna, Dona Ruth Moreira.