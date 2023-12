Jojo Todynho sofreu racismo e bateu boca após ser chama de "preta arrogante" - Foto: Reprodução/ Instagram

Jojo Todynho sofreu racismo e bateu boca após ser chama de "preta arrogante"Foto: Reprodução/ Instagram

Publicado 17/12/2023 06:12 | Atualizado 17/12/2023 06:28

Viralizou na noite deste sábado (16), um vídeo de Jojo Todynho se envolvendo numa confusão em Fortaleza. Na filmagem a ganhadora do reality A Fazenda 12, da Record TV, se exaltou ao ser chamada de arrogante.

“Eu falei para a senhora muito obrigada”, disse Jojo. “Não precisa de arrogância”, disse a mulher. A influenciadora ficou visivelmente irritada: “Não é arrogância. Aprenda a falar com os outros. Você não está falando com os seus parentes”.



Segundo Jojo, a comerciante cometeu racismo contra ela, chamando-a de “preta arrogante”, quando a influenciadora se negou a divulgar em suas redes socais um produto oferecido pela empresária.



Nas imagens ainda é possível ver o momento em que a funkeira é chamada de ridícula e, após uma terceira pessoa intervir falando “Mas ela não falou do jeito que você tá falando”, Jojo retruca:



“Mas eu não gostei do jeito que ela falou e você não tem que se meter!” recebendo aplausos do público que se formou em volta da discussão.