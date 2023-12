Nadja Pessoa cria climão e recusa foto com Lucas Selfie após eliminação de A Fazenda 15 - Foto: Reprodução

Nadja Pessoa cria climão e recusa foto com Lucas Selfie após eliminação de A Fazenda 15Foto: Reprodução

Publicado 17/12/2023 14:26

Ao lado de Shayan Haghbin, Nadja Pessoa foi eliminada do reality a Fazenda 15, na noite deste sábado (17), e ao ser entrevistada por Lucas Selfie na “Cabine de Descompressão”, demonstrou não ter aceitado muito bem a sua eliminação, afinal de contas esse é o quarto reality da Record TV que a ex do cantor Vinicius D’Black participa sem nunca ter se consagrado campeã.



Se no ar o climão foi instaurado com direito a muitas farpas e alfinetadas entre Lucas e Nadja, nos bastidores o caldo entornou de vez, prova disso é que a tão famosa foto que é de praxe, onde o apresentador aparece ao lado dos eliminados ficou incompleta, já que apenas Shayan aparece no registro ao lado de Lucas Selfie, que segura uma foto da ex-peoa nas mãos.



A falta de Nadja no clique chamou atenção do público, que passou a questionar e perguntar o motivo da recusa. Selfie logo respondeu: “Ela não quis”, deixando todos surpresos com a atitude da ex-peoa.