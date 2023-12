No Melhores do Ano, Paulo Vieira faz piada com onda de demissões da TV Globo: 'Vou ser demitido?' - Foto: Reprodução

No Melhores do Ano, Paulo Vieira faz piada com onda de demissões da TV Globo: 'Vou ser demitido?' Foto: Reprodução

Publicado 17/12/2023 19:53

Em participação no prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo (17/12), o humorista Paulo Vieira fez piada com as demissões dos famosos na emissora.



“Eu faço piada e tem um monte de celebridade que fica com o olhar assim: ‘Será que eu posso rir ou vou ser demitido?’. E a verdade é que vai, de toda maneira. Então é melhor a gente sair rindo, vamos juntos todo mundo”, iniciou ele.



Em seguida, Vieira falou da diminuição do elenco na chamada de fim de ano da emissora, e que somente Tony Ramos seguirá contratado no próximo ano.



Você viu a chamada de fim de ano? Tem cada vez mais menos pessoas, a desse ano acho que tem cinco pessoas. O ano que vem só vai ter o Tony Ramos, reproduzido várias vezes por inteligência artificial”



Paulo Vieira ainda debochou da IA e revelou as condições de trabalho da emissora dos Marinhos.



"Ainda tem essa, né, a inteligência artificial está ameaçando os nossos empregos. Tenho vários amigos artistas que têm medo de inteligência artificial, eu não tenho, porque se inteligência artificial for realmente inteligente, ela jamais aceitaria uma diária que a gente aceita aqui na Globo, nunca. Se a inteligência artificial for mesmo inteligente, a primeira coisa que ela faz na Globo é um sindicato", finalizou.