Viih Tube e Rodrigo MussiReprodução / Instagram

Publicado 18/12/2023 08:24

A ex-BBB Viih Tube quebrou o silêncio e decidiu se pronunciar a respeito da polêmica envolvendo a reportagem do "Fantástico", da Globo, exibida no último domingo (17), sobre o envolvimento de influenciadores com uma casa de apostas.

Tudo começou depois que Eliezer, seu marido, saiu em sua defesa após a indireta de Rodrigo Mussi, também ex-BBB, sobre o arrependimento de Viih em ter fechado contrato com a plataforma. Em suas redes sociais, a famosa respondeu a alfinetada do ex-amigo.

"Boa noite, gente. Estava dormindo com a Lua e acordei com meu marido aos gritos, enfurecido. A verdade é que, não existe argumento que eu possa dar sobre já ter divulgado casa de aposta. 'É só publicidade', 'joga quem quer'. São formas de pensar, eu entendo, mas mesmo eu que estava em uma, não penso assim. Estamos errados e ponto! (Na minha percepção)", iniciou ela.

Na sequência, sem citar nomes, Viih Tube falou sobre a ingratidão de uma pessoa da qual já foi muito próxima. "Mais uma pessoa [Rodrigo] que faz exatamente igual você ou até pior, que um dia já te chamou de amiga, aproveitar que está todo mundo chutando e chutar também…", lamentou.

Ao final, Viih Tube exaltou a atitude de Eliezer ao sair em sua defesa após a polêmica. "E ver meu marido me defender me deixou feliz, vi que nada importa, tenho minha família do meu lado pra lidar com cada momento difícil que ainda vou passar, e tenho vocês que sabem que mesmo quando eu errar, serei eu mesma com vocês! Nunca uma mentira! Ingratidão é um dos piores defeitos que se pode ter!", concluiu a mãe da pequena Lua.