Monique Evans e Luiza BrunetReprodução: Instagram / Danilo Borges

Publicado 18/12/2023 14:54 | Atualizado 18/12/2023 14:58

Monique Evans chamou atenção dos internautas ao fazer um longo desabafo em suas redes sociais. Através de uma sequência de vídeos, a mãe de Bárbara Evans contou que não foi convidada para a festa de 60 anos do site "Ela", do grupo O Globo.

Ao longo de seu relato, ela se perguntou qual seria o verdadeiro motivo para ter sido vetada do evento, onde diversas famosas marcaram presença. "Eu penso também, será que alguém diz 'se ela for, eu não vou'? Por que sempre que tem certas pessoas envolvidas, não rola de me chamarem", analisou.

"Não é a primeira festa, capa, desfile. Está sendo uma coisa que estou ficando grilada. Não que isso me atinja, sinceramente, tenho muita paciência de ir em festinhas ou produzir roupa", continuou Monique, reforçando que, como modelo, já fotografou muita capa de revista no passado.

"Eu não consigo entender, sinceramente. Alguma coisa contra mim, mas na época que precisava de mim, era sempre eu. Ou será que só gostam de quem tem dinheiro? Por que fama eu tenho. Realmente não casei com nenhum homem rico, não ganhei nenhum processo, rica eu não sou, não vivo viajando. Será que é isso?", questionou.

Apesar de Monique Evans não ter citado nomes, internautas passaram acreditam que o desabafo da famosa tenha sido sobre a presença de Luiza Brunet na festa. Nos anos 80, as duas rivalizavam nas passarelas como modelos da grife Dijon, de Humberto Saade.

"Você acha que a mídia é ingrata com você?", perguntou uma seguidora para Monique. "Sempre foi", disparou ela. Ao final de seu desabafo, a mãe de Bárbara Evans agradeceu a um fã clube por publicar algumas de suas fotos para a revista "Ela".