Marcelinho Carioca foi sequestradoReprodução / Instagram

Publicado 18/12/2023 18:30

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi encontrado pela polícia em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, nesta segunda-feira (18), após ser vítima de um sequestro.

De acordo com informações do portal G1, o ex-atleta foi encontrado perto de onde seu veículo foi localizado pelos policiais. Uma denúncia anônima teria revelado o local do cativeiro.

A polícia informou ao site que Marcelinho havia sido encontrado por uma viatura andando na rua, mas pouco depois, declararam que o jogador estava dentro de uma casa, com um pano na cabeça.

“O ex-jogador de futebol, que estava desaparecido desde o último dia 17, foi localizado. A ocorrência está sendo registrada pela Polícia Civil, que apura toda as circunstâncias dos fatos. Mais detalhes serão passados ao término dos trabalhos”, diz comunicado da Secretaria da Segurança Pública.