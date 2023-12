Saiba quem é a mulher que aparece com Marcelinho Carioca em vídeo sobre sequestro - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2023 21:16 | Atualizado 18/12/2023 21:17

Marcelinho Carioca foi sequestrado no domingo (17) após sair do "Tardezinha", show de Thiaguinho que aconteceu na Neo Química Arena, em Itaquera. O ex-jogador de futebol foi encontrado nesta segunda-feira (18) em Itaquaquecetuba após publicar um vídeo nas redes sociais alegando que o crime foi cometido após ele se envolver com uma mulher casada.

Na gravação, que revela detalhes do sequestro, o ex-atleta informa que foi levado após se envolver com Tais Moreira, que também foi sequestrada. De acordo com Marcelinho, o responsável pelo crime foi o marido da moça.

"Eu estava em um show em Itaquera, curtindo o samba, e eu saí com uma mulher casada, fui saber depois. O marido dela nos pegou, sequestrou e me levou”, informou ele no vídeo. “Confirmo tudo o que ele está falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente em um cativeiro”, completou Tais.

No relato, Marcelinho declara que não sabia que a mulher era casada. No entanto, internautas encontraram fotos dos dois juntos, sendo uma delas publicada em 2021. Além disso, uma prima de Tais divulgou um vídeo dizendo que os dois já trabalharam juntos.