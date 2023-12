Marcelinho Carioca fala sobre sequestro - Reprodução/X

Publicado 18/12/2023 20:15

Marcelinho Carioca falou com a imprensa na tarde desta segunda-feira (18) após ser encontrado pela polícia. O ex-jogador de futebol revelou que foi coagido por sequestradores para gravar vídeo sobre suposto envolvimento com uma mulher casada, Tais Moreira.

De acordo com o ex-atleta, ele levou duas coronhadas após ser abordado por três homens: "Não vi mais nada, entrei no carro e já colocaram o capuz e não vi mais nada”.

"Eu fui obrigado a fazer, é mentira", declarou em entrevista ao programa "Brasil Urgente", da Band. "Com um revólver na cabeça você faz o quê?", acrescentou.

"A Tais [mulher que aparece no vídeo] é minha amiga. Fui secretário de esporte, conheço ela há três anos. Não sai com ela, não tenho nada com ela. Ela é minha amiga, é minha amiga", esclareceu Marcelinho.

Marcelinho Carioca, emocionado, compartilha sobre os momentos de tensão que experimentou durante o período em cativeiro:



“Não é fácil você ter um revólver apontado para a sua cabeça a todo momento"



pic.twitter.com/tdQk0lSJ6G — Africanize (@africanize_) December 18, 2023

O ex-atleta foi sequestrado na noite do último domingo (17) após assistir a "Tardezinha", show de Thiaguinho no Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo. Nesta segunda-feira, a dupla foi localizada após localizada na rua Jacareí, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana da capital, após uma denúncia anônima.