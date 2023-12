Casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela e André Luiz Frambach anunciaram nas redes sociais nesta segunda-feira (18) que se casaram em uma cerimônia discreta no último domingo (17). Os atores estavam juntos desde 2021.



Após chocarem os seguidores com as fotos do momento em que disseram sim, o casal compartilhou um vídeo do casamento, que não contou com a presença dos pais da atriz. Larissa rompeu os laços com Silvana Taques e Gilberto Elias este ano.

Ao som de "What Is Love?", parceria de The Red Pill com Alan Watt, o vídeo mostra detalhes da decoração, do vestido da noiva, Larissa caminhando ao altar sozinha e a emoção de André ao vê-la.

"Sonho real", escreveu Larissa na legenda da publicação feita no Instagram. Assista a baixo: