Pedro Henrique faleceu durante apresentação - Reprodução / Instagram

Pedro Henrique faleceu durante apresentaçãoReprodução / Instagram

Publicado 19/12/2023 08:22

Pai defalou mais uma vez sobre a morte precoce do filho. O cantor gospel, de apenas 30 anos, faleceu na noite de quarta-feira (13), durante uma apresentação em Feira de Santana, na Bahia.

Durante uma entrevista à "TV Bahia", o pai do artista explicou que o infarto fulminante, causa apontada inicialmente , não foi o verdadeiro motivo para a partida do filho. De acordo com Eleno, o IML não encontrou uma causa de morte definida.