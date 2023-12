Sandy e Lucas Lima são pais de Theo, de nove anos - Reprodução / Instagram

Sandy e Lucas Lima são pais de Theo, de nove anosReprodução / Instagram

Publicado 19/12/2023 10:20

O músico Lucas Lima surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma nova imagem de seu filho, Theo, de nove anos. O menino, fruto de seu casamento com a cantora Sandy, fez uma rara aparição ao lado do avô paterno e chocou com seu crescimento.

Através de seus Storys no Instagram, Lucas registrou o herdeiro caminhando ao lado do avô, Zeca Lima. Apesar do registro ter sido gravado enquanto os dois estavam de costas, é possível perceber que o filho dos artistas já está grande.

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima optaram por não mostrar o rosto do filho publicamente desde seu nascimento, buscando preservar sua identidade. Com isso, o neto de Xororó surge sempre discreto em publicações nas redes sociais.

Os artistas anunciaram a separação em setembro de 2023, após 15 anos de casamento. A notícia pegou todos os fãs de surpresa, que ainda torcem por uma reconciliação entre eles.