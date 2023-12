Ingrid Andrade, primeira-dama de Arari, e Michael Oliveira - Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2023 10:47 | Atualizado 19/12/2023 11:50

Pois bem, caros leitores, este colunista que vos escreve descobriu que Michael Oliveira, ex-jogador do Flamengo e que atualmente defende o AI-Hilal, mesmo time de Neymar Jr., trocava mensagens com a primeira-dama de Arari, no Maranhão.

Segundo amigos da coluna, à época em que o jogador entrou em contato com Ingrid, ela já estava casada. O marido, prefeito de Arari, pediu então para que a companheira respondesse o ex-Flamengo na sua frente, com a intenção de saber o que ele queria com ela.

De acordo com nossas fontes, as mensagens foram trocadas em agosto de 2021, e Michael Oliveira teria chamado Ingrid Andrade para realizar uma viagem ao seu lado.

O jogador, também conhecido como "robozinho", é casado com Andreza Santana. Os dois são pais da pequena Eloah, de apenas dois anos.

Entramos em contato com o jogador e seu representante, porém, até o fechamento desta nota, não tivemos retorno. A coluna Daniel Nascimento está aberta caso os envolvidos queiram se pronunciar.