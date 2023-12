MC Poze do Rodo deu opinião polêmica sobre sequestro de Marcelinho Carioca - Reprodução / Instagram

MC Poze do Rodo deu opinião polêmica sobre sequestro de Marcelinho CariocaReprodução / Instagram

Publicado 19/12/2023 11:12

Marcelinho Carioca tomou conta da web na última segunda-feira (18). Após o famoso ser resgatado e MC Poze do Rodo usou as redes sociais para comentar o caso. O sequestro envolvendo o ex-jogadortomou conta da web na última segunda-feira (18). Após o famoso ser resgatado e explicar o que havia passado durante as horas de cárcere usou as redes sociais para comentar o caso.

Através de seus Storys no Instagram, o funkeiro declara "apoio" à atitude dos criminosos, que teriam sequestrado Marcelinho por ele supostamente ter se envolvido com uma mulher casada . "Essa moda tem que pegar! Mulheres dos outros não pode olhar, mexer, tocar. Lei da selva", disparou.

"Apanhou foi pouco. Fala merd* na televisão o tempo inteiro. Não entende nada de futebol e quis pegar mulher casada. Marido trabalhando pra família pra por o pão em casa e a mulher fazendo uma covardia dessa. Pegou no ato. Tem que, pelo menos, pegar um carvão mesmo", completou MC Poze.

O posicionamento polêmico do cantor, no entanto, deu o que falar entre os internautas, que passaram a apontar a declaração um tanto controversa. "Eita como fala de fidelidade e é fiel", debochou um seguidor. "Mas você quando estava casado com sua esposa, podia traí-la? Que interessante, só esquece que sua moral é zero!", detonou outro.