Simone Mendes é mãe de Henry, de 9 anos - Reprodução / Instagram

Simone Mendes é mãe de Henry, de 9 anosReprodução / Instagram

Publicado 19/12/2023 14:49 | Atualizado 19/12/2023 14:55

A cantora Simone Mendes deixou os internautas chocados ao mostrar seu filho, Henry, de nove anos, pilotando uma moto. O registro, gravado dentro de um condomínio, foi compartilhado por Carlinhos Maia nas redes sociais.

No vídeo, é possível perceber o sobrinho de Simaria, de capacete, se aproximando com o veículo. A moto se trata de uma Mini Cross infantil. "Achei o máximo. E já está com carteira de moto?", questionou o influenciador enquanto gravava a artista e o herdeiro.

"Carteira não, mas estou pilotando", respondeu Henry. O momento compartilhado, no entanto, dividiu opiniões entre os internautas, que passaram a criticar Simone Mendes por permitir que o filho dirigisse a motocicleta.

fotogaleria

"Se fosse filho de pobre já estava sem a moto", escreveu uma seguidora no Instagram. "Gente, no condomínio nunca foi proibido, o pai dele já disse que na rua não anda sem a placa da moto. Povo chato”, defendeu outra. "Independente se está no condomínio ou não, gente sem noção", disparou mais uma.

Vale lembrar que além de Henry, a irmã de Simaria Mendes também é mãe da pequena Zaya, de quase três anos. Os dois são frutos de seu casamento com o empresário Kaká Diniz.