BeyoncéReprodução / Instagram

Publicado 19/12/2023 13:20

A cantora americana Beyoncé deixou os fãs brasileiros eufóricos na manhã desta terça-feira (19), ao publicar um vídeo em suas redes sociais. No registro, a artista fala sobre a "Renaissance Tour", que ainda não chegou ao fim, e menciona uma lista de países dos quais ainda não passou, inclusive o Brasil.

Com isso, os admiradores da cantora passaram a acreditar que ela anunciaria uma série de shows. Os fãs, no entanto, acabaram caindo em uma pegadinha feita por Beyoncé.

A publicação, na verdade, era para promover o filme da turnê, que estreia nos cinemas na próxima quinta-feira (21). A "trollagem" da esposa de Jay-Z não deixou os seguidores muito contentes, uma vez que a cantora não apresentou a "Renaissance Tour" na América Latina.

"Um fã espera, junta grana, sofre (geralmente nunca vale a pena) e ainda tem que achar graça nisso", escreveu um internauta nas redes sociais. "Achei que era sorvete, quando abri era feijão", brincou outro.

"Eu nem sou fã, mas depois desse vídeo, se eu fosse, nem ia nesse cinema", opinou um terceiro. "Beyoncé me fez chorar no Uber pensando que ela tava anunciando show no Brasil, quero ela na cadeia", escreveu mais um.