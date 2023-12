Estudantes descobrem que colega de turma gastou os R$ 19 mil da formatura para ir no show do RBD - Reprodução/Instagram

Publicado 19/12/2023 17:57 | Atualizado 19/12/2023 18:06

A festa de formatura do Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, do Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro, terminou em confusão na noite da última segunda-feira (18). O conflito começou após uma aluna da instituição, responsável pelo dinheiro arrecadado pela turma do 3º ano do Ensino Médio, supostamente ter usado R$ 19 do evento para ir ao show do RBD.

De acordo com o portal "Voz das Comunidades", a estudante de 19 anos, identificada como Letícia, alegou ter pedido a quantia. Ela precisou ser mantida dentro do colégio enquanto os demais alunos e responsáveis chegaram ao local.

A direção da instituição ainda solicitou a presença de uma viatura da Polícia Militar para que a jovem fosse escoltada até a delegacia. A queixa foi registrada na 22ª DP, na Penha.

AGORA: Alunos do Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes estão reunidos neste momento na porta do colégio revoltados. Segundo os estudantes, uma aluna que estava responsável por recolher o dinheiro para a festa de formatura disse que “perdeu os 19 mil reais”. Imediatamente, os… pic.twitter.com/P8Z0ZeoAKq — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) December 18, 2023

Entenda o caso

A festa estava marcada para a terça-feira (19), em uma casa de eventos em Vista Alegre, Rio de Janeiro. Os alunos começaram a arrecadar o valor da celebração no segundo semestre deste ano e guardavam o dinheiro na conta da estudante, que já totaliza 21 mil.

De acordo com Letícia, ela sacou R$ 1,8 mil para dar entrada no pagamento há alguns meses. No entanto, quando foi ao banco na segunda-feira (18) retirar o restante, perdeu o dinheiro ao ir ao mercado.

Após a confusão, os alunos publicaram um vídeo nas redes sociais alegando que o jovem teria usado o valor da festa de formatura para assistir ao show do RBD no Brasil, em novembro.