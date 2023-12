Já começaram as reuniões da equipe do #Sabadou com Virgínia Fonseca no SBT.



Ontem, ao lado da mãe, Virgínia fez alguns ensaios e testes de palco no estúdio do "The Noite".



O programa conta com a direção de João Mesquita. pic.twitter.com/oDwcdKuoOB