Pastor Silas Malafaia detona Papa Francisco em vídeoReprodução/Instagram

Publicado 19/12/2023 19:32 | Atualizado 19/12/2023 19:34

O líder da igreja Assembleia de Deus, pastor Silas Malafaia, chamou o Papa Francisco de “hipócrita”. A declaração foi feita após a decisão do pontífice de autorizar a bênção a casais do mesmo sexo.



Em vídeo publicado no Instagram, Malafaia afirmou que a punição para a homossexualidade é “o inferno” e afirmou que Francisco “envergonha os católicos”.



“A pergunta é: onde, no cristianismo, em nome do amor, tem licença para pecar ou abençoar práticas pecaminosas? Em lugar nenhum!”, declarou.



“Aprenda: o Deus que é amor vai colocar a gente no inferno. Jesus, que e a manifestação máximo do amor de Deus sobre a terra, no Evangelho de Mateus fala mais sobre o inferno que sobre o céu”, prosseguiu ele.



Malafaia acusou o papa de “falsificar o evangelho” ao aprovar a bênção a casais do mesmo sexo. “A única relação aprovada na Bíblia é heterossexual. Jesus não aprovou nem apoiou relação de homem com homem ou mulher como mulher. Papa, você está falsificando o evangelho. É uma heresia. Você quer fazer graça com esse mundo pervertido”, completou o pastor. Assista ao vídeo completo