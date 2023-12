Ex-assistente alega ter provas contra Will Smith - Reprodução/YouTube

Publicado 19/12/2023 18:36

Brother Bilaal, ex-assistente de Will Smith, revelou que planeja apresentar provas de que f , ex-assistente derevelou que planeja apresentar provas de que f lagrou o ator vencedor do Oscar tendo relações sexuais com outro homem

Em participação no programa de Tasha K, ele afirmou que pretende compartilhar os vídeos que comprovariam sua versão, que já foi negada pelo astro de Hollywood. De acordo com Bilaal, as provas serão divulgadas em duas semanas.

"O motivo para Will e Jada [Pinkett] terem respondido é que eles sabem que é verdade. O Will nunca comenta alegações sobre sua vida pessoal. E eles responderam em menos de nove horas. Ele sabe que o eu vi naquele camarim", declarou.

Em seguida, ele enviou uma mensagem para a ex-companheira de Will. "Jada, escute: Se em duas semanas você não me processar, caso a Tasha K aceite, eu voltarei aqui com as evidências. Ponto final", completou.

Vale lembrar que Brother afirmou ter flagrado um suposto momento íntimo entre Smith e Duane Martin, nos bastidores das gravações da série "Um Maluco no Pedaço". Em conversa com Tasha K, ele descreveu como teria sido um momento quente entre os atores.

"Abri a porta do camarim de Duane e foi quando vi Duane fazendo sexo anal com Will", disse Bilaal. "Havia um sofá, e Will estava curvado nele enquanto Duane estava de pé, realizando atos".