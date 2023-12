Kamila Simioni revela plano para causar expulsão de Márcia Fu - Reprodução/Instagram

Kamila Simioni revelou que planeja causar a expulsão de Márcia Fu na última festa de "A Fazenda 15", da Record, que acontecerá no dia 20 de dezembro. O intuito da influenciadora digital é fazer com que a ex-jogadora de vôlei saia da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show.

"Vou chegar na frente da Márcia, vou olhar no olho dela e falar 'fala na minha cara que você me chamou de vagabunda, fala na minha cara que eu falei com o Radamés que você olhava pra ele com outros olhos'", revelou a empresária em entrevista ao "Link Podcast", apresentado por Bruno Tálamo.

"E qual vai ser a reação dela?", perguntou o jornalista. "Eu quero muito que eu sofra alguma agressão", admitiu Simioni. "Pra expulsar a Márcia Fu?", questionou ele. "É", confirmou a convidada. Assista ao vídeo abaixo:

Vale lembrar que Márcia e Simioni já tiveram discussões do reality show. O último deles envolveu os ex-participantes e peões na Lavação de Roupa Suja, exibida na última segunda-feira (18).