Grazi Massafera relembra participação no BBB 5 - Reprodução / Instagram

Grazi Massafera relembra participação no BBB 5Reprodução / Instagram

Publicado 01/02/2024 17:28

Rio - Grazi Massafera, de 41 anos, relembrou nesta quinta-feira (1), em seu Instagram, sua participação no "Big Brother Brasil" em 2005. A atriz postou vídeo de sua apresentação para entrar no reality, quando tinha apenas 22 anos, e mostrou momentos dentro do programa.