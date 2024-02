Anitta curte alguns dias de descanso após maratona de shows pré-Carnaval - Reprodução Internet

Publicado 01/02/2024 14:27

Rio - A cantora Anitta postou no Instagram, nesta quinta-feira, algumas fotos em que aparece curtindo a vida e descansando após as várias apresentações do seu bloco pelo Brasil. "Tenho andado ocupada", ironizou a cantora ao surgir de biquíni em uma rede.

Os fãs fizeram vários elogios. "Está radiante", disse uma pessoa. "O corpo de milhões", elogiou outro admirador. Anitta levou seu show de pré-Carnaval para várias cidades e decidiu homenagear as escolas de samba do Carnaval do Rio nas apresentações, usando fantasias inspiradas nas agremiações.