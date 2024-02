Joaquim Lopes e Marcella Fogaça - Reprodução / Instagram

Publicado 01/02/2024 21:37

Rio - Marcella Fogaça se declarou para Joaquim Lopes nesta quinta-feira (1), através do Instagram, ao compartilhar fotos deles se beijando. Os cliques foram feitos na Praia Do Espelho, que fica em Trancoso, na Bahia. Além disso, a cantora postou fotos do casal com as filhas, as gêmeas Pietra e Sophia.