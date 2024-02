Mariana Rios arrasa com fantasia de sereia em álbum de fotos de janeiro - Reprodução/Instagram

Mariana Rios arrasa com fantasia de sereia em álbum de fotos de janeiroReprodução/Instagram

Publicado 01/02/2024 19:24 | Atualizado 01/02/2024 19:25

Rio - A atriz Mariana Rios foi bastante elogiada pelos seus seguidores ao mostrar alguns cliques do seu mês de janeiro. Nesta quinta-feira (01), a artista, de 38 anos, postou uma série de registros das suas primeiras semanas de 2024 para comemorar o fim do "mês que mais pareceu um ano".

"Perdidas no álbum de janeiro! O mês que mais parece um ano inteiro!", brincou a influenciadora em seu perfil do Instagram. Na publicação, Mariana aparece primeiro usando um conjunto de top e short azuis-claros para depois posar vestida de sereia na borda de uma piscina, com direito a uma cauda azul e roxa para arrematar a fantasia. Ela também surge usando roupas de natação, dirigindo seu carro, e segurando o bebê de uma amiga.Fãs correram para os comentários para admirar a beleza da cantora: "A nossa sereia Rios. Linda demais", afirmou um internauta. "A própria pequena sereia... Essa sabe ser linda", declarou outra. "Adorei as fotos! Que janeiro especial!", exclamou uma terceira. "Sempre maravilhosa. Conseguimos superar os 366 dias de janeiro, gata!", comemorou mais um.