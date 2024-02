Ana Paula Padrão conversa sobre relação com Jacquin e acidente do marido em videocast 'Desculpa Alguma Coisa' - Reprodução/Youtube/Uol Universa

Ana Paula Padrão conversa sobre relação com Jacquin e acidente do marido em videocast 'Desculpa Alguma Coisa'Reprodução/Youtube/Uol Universa

Publicado 01/02/2024 18:44

Rio - Ana Paula Padrão, de 58 anos, foi a convidada desta quarta-feira (31) do videocast 'Desculpa Alguma Coisa', onde divulgou detalhes de sua amizade com Érik Jacquin, jurado do 'MasterChef Brasil'. Em conversa com a escritora Tati Bernardi, a empresária revelou que é bem próxima do colega, mas que vive tendo que alertar o francês sobre certos comportamentos problemáticos.