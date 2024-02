Milton Neves encontra Silvio Santos no salão do Jassa, em São Paulo - Reprodução/Twitter

Publicado 01/02/2024 15:37 | Atualizado 01/02/2024 16:17

Rio - Milton Neves, 72 anos, encontrou Silvio Santos, 93, no salão do Jassa, responsável por cuidar do cabelo do dono do SBT há décadas. O apresentador registrou o encontro e detalhou como está o veterano, que está afastado da TV desde setembro de 2022.

"Ensinando o Jassa a cortar e pentear o cabelo do mito Silvio Santos, muito lúcido, humilde e até me deu conselhos de como vencer minha já crônica depressão", disse Milton no Twitter nesta quinta-feira (1).

No vídeo, Silvio aparece com o cabelo branco e Milton com uma touca, penteando o cabelo do apresentador do SBT.

A ida ao salão deixou muitos fãs ansiosos, já que geralmente quando ele vai ao Jassa é para gravar seu programa. O DIA entrou em contato com a assessoria da emissora que afirmou que não tem nada programado até o momento. "Se ele vier será surpresa muito agradável, estamos ansiosos", disse a assessora.

