Alexandre Pato homenageia Rebeca AbravanelReprodução do Instagram

Publicado 31/01/2024 13:04 | Atualizado 31/01/2024 13:16

Rio - A apresentadora Rebeca Abravanel, de 43 anos, deu à luz Benjamim, fruto do casamento com o jogador Alexandre Pato, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último dia 12. A filha de Silvio Santos e o bebê receberam alta no dia 14. A informação foi confirmada ao DIA, nesta quarta, pela assessoria de imprensa do SBT, que ressaltou que os dois "estão ótimos".

Discretos em relação a vida pessoal, Rebeca e Pato estão juntos desde 2018. Eles oficializaram a união um ano depois. A notícia da gravidez da apresentadora foi divulgada em setembro do ano passado. Em novembro, a filha de Silvio Santos revelou, durante o'Teleton', exibido no SBT, que espera um menino.