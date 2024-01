Ticiane Pinheiro e Fabiana Justus - Reprodução de vídeo / Instagram

Ticiane Pinheiro e Fabiana JustusReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 31/01/2024 10:43 | Atualizado 31/01/2024 10:44

Rio - Ticiane Pinheiro publicou no Instagram, nesta quarta-feira, uma homenagem à ex-enteada Fabiana Justus, que está internada após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda. A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, compartilhou um vídeo com fotos ao lado da filha de Roberto Justus e Sacha Chryzman, falou sobre a amizade das duas e disse que acredita na cura dela.

fotogaleria

"Fa, eu já disse que te amo hoje? Tenho pensado tanto em você e essa corrente de amor que se fez ao seu redor e tão linda que me emociona! Fa, você e uma menina de luz. Tive o privilegio de conviver quase que diariamente com você por 8 anos e a cada dia eu me apaixonava mais pela pessoa linda que você é", iniciou.



"A nossa amizade, nossa cumplicidade sempre foi muito linda e verdadeira e isso nunca mudou… Uma sempre torcendo pela outra. Evoluímos, crescemos, nos tornamos mães… Amei acompanhar você se tornando essa mulher forte, madura, incrível. Sei que passaremos por momentos difíceis, digo 'passaremos', porque essa luta e nossa, das pessoas que te amam e estão torcendo muito por você", continuou.

"Sei que você é forte o suficiente para esse combate e vai vencer. Tenho certeza que já já você estará curada e vamos comemorar muito juntas, só fico com coração partido com o processo, mas você vai tirar de letra porque você tem uma família incrível te apoiando e te dando todo amor. Deus esta contigo, cuidando de você! Te amo absurdamente", concluiu.