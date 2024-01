Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, reúne famosos em festa de aniversário

Rio - Lucas Guimarães, marido do influenciador digital Carlinhos Maia, comemorou seu aniversário de 30 anos com uma grande festa em Maceió, Alagoas, na noite desta terça-feira. Luxuoso, o evento foi avaliado em R$ 4 milhões e contou com show do cantor Belo.

Celebridades como Valesca Popozuda, as ex-BBBs Larissa Santos, Larissa Tomásia, Gabi Martins, os ex-Fazenda Rico Melquiades e Ericka Shneider, o ex-marido de Jojo Todynho Lucas Souza e a ganhadora da "Fazenda 15" Jaquelline, entre outros, prestigiaram o evento.

As comemorações pelo aniversário de Lucas Guimarães começaram na segunda-feira com um passeio de barco, em que os convidados se jogaram na água durante o pôr do sol.

