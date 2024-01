Deborah Secco abre álbum de fotos de janeiro e encanta com registros ao lado da filha, Maria Flor - Reprodução/Instagram

Deborah Secco abre álbum de fotos de janeiro e encanta com registros ao lado da filha, Maria FlorReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 20:01

Rio - A atriz Deborah Secco, de 44 anos, abriu seu álbum de fotos de janeiro com a filha, Maria Flor, de 8. Nesta terça-feira (30), a artista compartilhou uma série de cliques de como foi o seu mês e deixou internautas encantados com as fotos que tirou ao lado da herdeira.