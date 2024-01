Duda Reis - Reprodução / Instagram

Publicado 30/01/2024 19:29

Rio - Duda Reis, de 22 anos, falou nesta terça-feira (30), em seu Instagram, sobre bem-estar e saúde. A atriz compartilhou uma foto de biquíni e refletiu como mudou sua vida mudou nos últimos anos.

"É inegável como mudei nos últimos anos e principalmente nos últimos meses (tanto dentro, quanto fora). Acho que a maturidade traz consigo diversos pontos que são muito positivos e acho que um dos maiores pontos que percebi na mudança em mim foi: a necessidade de colocar meu bem-estar e minha saúde em primeiro lugar", escreveu ela na legenda da publicação."Mudei completamente minha rotina e percebi que você ter constância nos seus hábitos não é prisão, é liberdade! Transformei os esportes em ferramentas de saúde mental, segui uma boa alimentação a fim de me proporcionar equilíbrio e comecei a me cuidar com os melhores profissionais do mercado semanalmente, tornando isso um lifestyle", contou."Confesso que sempre me senti bem comigo, mas hoje, me sinto excelente!", afirmou a atriz.Em novembro de 2023, Duda se casou em uma cerimônia simples e intimista com o cabeleireiro Du Nunes.