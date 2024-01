Gabriela Pugliesi exibe barrigão de grávida na reta final de sua segunda gestação - Reprodução/Instagram

Gabriela Pugliesi exibe barrigão de grávida na reta final de sua segunda gestaçãoReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 17:46

Rio - Gabriela Pugliesi, de 38 anos, está esperando seu segundo filho com o marido, Tulio Dek, e não vê a hora de receber o mais novo membro de sua família. Nesta terça-feira (30), a influencer confessou que está ansiosa para dar a luz mais uma vez, porque, para ela, foi uma das melhores experiências de sua vida.

"Massimo nem nasceu e já pesa 3,2 kg! Mas se Deus fez é porque passa! kkk Animada pra viver outra experiência de parto, que, pra mim, foi a melhor do mundo! Acho que nasci pra isso", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. Gabriela ainda exibiu seu barrigão de quase 8 meses em um clique que adicionou no post, deixando o desenvolvimento do pequeno Massimo evidente com um conjunto de top e calça de moletom. A influenciadora também é mãe de Lion, que completou seu primeiro ano de vida em novembro do ano passado.Apesar da postagem descontraída, a colocação da musa fitness dividiu opiniões de internautas nos comentários: "Ser uma mãe rica é bem diferente de ser uma mãe pobre", pontuou uma pessoa. "Também tenho essa experiência. Meus 3 partos foram a melhor coisa que me aconteceu na vida. Por mim, eu pariria até pelas mulheres que não querem...", argumentou outra. "Que bom que sentiu isso e teve toda a preparação, porque sei de casos em que as mulheres ficaram com trauma do sofrimento e da falta de apoio na maternidade. Eu tô grávida e confesso que tenho medinho", contou uma terceira. "A mulher foi feita pra parir! Foi a melhor sensação da minha vida! Passaria por mais mil partos normais", afirmou mais uma.