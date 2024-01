Jojo Todynho atualiza fãs sobre processo de adoção - Reprodução

Publicado 30/01/2024 15:54

Rio - Jojo Todynho utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (30), para atualizar os fãs sobre o processo de adoção da criança que ela conheceu em Angola no ano passado. Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu story do Instagram para tirar dúvidas de seguidores, a influenciadora explicou que vai voltar para o local em agosto.

"Bom, não posso dar detalhes de nada, mas já para confortar o coração de vocês, em agosto eu vou para Angola e aí vamos ver como vai ficar essa situação. É isso! Mas, negão está bem, lindo, forte e obrigada pelo carinho de sempre. Vocês sempre me perguntam aqui e Deus está no controle", afirmou.

Em setembro do ano passado, Jojo revelou que pretende adotar Francisco, uma criança que conheceu durante sua viagem para Angola. A influenciadora esteve na África em missão social para apoiar escolas da região de Luanda e foi convidada para ser madrinha da ONG Jucarente.

Na época, ela deu detalhes de como foi o primeiro contato com Francisco. "Um menino que veio me homenagear era o Francisco. Só que eu estava tão empolgada olhando para as outras crianças, que eu não prestei atenção. Porque ele estava lendo de costas para mim. Depois que o professor acertou ele e colocou de frente para mim, gente... Aí, chego a me arrepiar! Foi surreal. Eu olhei para ele e falei: 'Gente, esse menino é meu filho!' Foi assim. O olho dele brilhava. Foi uma conexão diferente. Não tem explicação", iniciou. "Aí eu perguntei para ele: 'E se eu quiser te levar embora?' Ele falou: 'Eu vou embora com você'.", relembrou.