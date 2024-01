Thaila Ayala - Reprodução/Instagram

Thaila Ayala

Publicado 30/01/2024 12:13

Rio - Thaila Ayala falou sobre problemas de aceitação com o próprio corpo e uso de anabolizantes, em uma entrevista para Fernanda Paes Leme, no GNT.

Na ocasião, a atriz confessou que "tomou bomba e hormônio" - é a primeira vez que ela fala abertamente sobre esse assunto.

"Eu já fiz um monte de coisa no meu corpo de ferrar com a minha saúde. Já tomei bomba, já tomei hormônio, eu já fiz um monte de cagada pra fugir do meu biotipo porque eu não me achava bonita", desabafou.