Giovanna Lancellotti e Isis Valverde Reprodução / Instagram

Publicado 30/01/2024 20:05 | Atualizado 30/01/2024 20:06

Rio - Giovanna Lancellotti, de 30 anos, e Isis Valverde, de 36, compareceram a um evento no Rio de Janeiro nesta terça-feira (30) e posaram juntas. Os cliques foram compartilhados no Instagram e os fãs das artistas se impressionaram com a semelhança entre elas. No Stories, Lancelotti ainda fez uma montagem com uma foto delas há dez anos atrás, em 2014, e comparou com os dias.