Junno Andrade, Xuxa, Thais Fersoza e Michel Teló se divertem em encontro de casaisReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2024 19:24

Rio - Xuxa e seu namorado, Junno Andrade, se divertiram em um encontro duplo com o sertanejo Michel Teló e sua mulher, Thais Fersoza. Nesta terça-feira (30), o cantor resolveu compartilhar um registro do programa com o casal de amigos para guardar a noite animada em sua memória.

"Pensa num encontro gostoso? Noite linda e de muito bate-papo... Não queria que acabasse!", confessou o compositor na legenda da publicação. No clique, Xuxa surge com sua cachorrinha, Doralice, no colo e posa no meio de Thais e Michel, com Junno logo ao lado da apresentadora do 'Bate-Papo BBB'. Enquanto ambos os homens aparecem com camisetas pretas na foto, a "rainha dos baixinhos" e sua amiga investem em cores mais claras para o jantar, usando uma blusa azul-bebê e um macacão vermelho, respectivamente.Seguidores correram para os comentários para admirar a relação de afeto entre os artistas: "Pelas carinhas de vocês, foi uma noite deliciosa mesmo", disse a repórter Priscila Tovic, que trabalhou com Xuxa no 'Dancing Brasil'. "Amo vocês! Que quarteto lindo!", elogiou uma fã. "Só gente do bem, com alto astral. Coisa boa, né?", indagou outra. "Coração cheio de amor e carinho pra cada um. Te amo, Xu! Sou seu fã até o fim da vida", declarou um terceiro. "Que coisa linda se ver! Deus os abençoe sempre", desejou mais uma.